شكرا لقرائتكم تكريم رجال مرور مقطع «دق على عمتك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - عبدالله السعيد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بمكافأة رجال المرور الذين تعاملوا مع المخالفين في فيديو متداول اشتهر باسم «دق على عمتك»، ظهر فيه مخالفون يتلفظون على رجال الأمن ويهددونهم.
وأثنى وزير الداخلية على تصرف رجال المرور مع الموقف وانضباطهم في التعامل مع المخالفين، حيث كرّم مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي رجالَ المرور الثلاثة في مكتبه السبت.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة.
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