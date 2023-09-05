خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر نظام ابشر | شروط تجديد بطاقة احوال

تجديد بطاقة الهوية الوطنية، قام نظام ابشر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتفعيل خدمة إلكترونية، يستطيع المواطنين حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، يذكر أن نظام ابشر دائماً يقوم بإطلاق خدمات جديدة تساعد الجميع على تسهيل إجراءاتهم، لنتعرف من خلال هذا المقال عن رابط وشروط كيفية تجديد بطاقة الهوية السعودية.

إجراءات تجديد بطاقة الهوية الوطنية

تجديد بطاقة الهوية الوطنية يتطلب:

احضر صوره واحده وحديثه بطول 4 × 6 سم، واضحة وغير منسقه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوجه خال من الزينة مع تغطية الرقبة وشعر الرأس، دون نظارات أو عدسات ملونة.

إحضار بطاقة الأحوال المدنية الأصلية ونسخه منها.

إحضار سجل العائلة (دفتر العائلة) للشخص المتزوج.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسخها إلى مقدم الطلب.

إحضار أصل السجل العائلي (دفتر العائلة) إلى الشخص المتزوج ونسخه منه.

وفي حاله الخصائص المختلفة للصورة في الهوية الوطنية، ينبغي استعراض الفرع الرئيسي في المنطقة.

أملا الاستمارة رقم (58) لهذا إلكترونيا أو بقلم ازرق وخط واضح

وفي حاله عدم وضوح صوره الهوية الوطنية، يجب إحضار شاهدين ونسخ من بطاقاتهما مع النسخة الأصلية

صوره شخصية في بالزي السعودي، حديثة وملونة مطابقة للواقع حجم 4 * 6

في حاله التجديد بعد انتهاء الهوية، هناك غرامه قدرها 100 ريال.

حجز موعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية

لحجز موعد تجديد بطاقة الأحوال الرجاء اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع نظام ابشر وزارة الداخلية

بعد الدخول إلى صفحه حجز الأحوال المدنية أعلاه

بعد مليء البيانات بشكل صحيح يمكنك النقر علي (التحقق من البيانات الخاصة بي)

ثم انقر علي (الذهاب إلى خدمة المواعيد).

تعرض لك هذه الصفحة قائمة بتواريخ الحالة المدنية التي تم تسجيلها لك، قم بالنقر علي “حجز موعد جديد “.

بعد النقر علي موعد جديد، ستري الخدمات المتاحة لحجز تجديد الهوية الوطنية الخاصة بك

بعد اختيار (تجديد بطاقة الهوية الوطنية) يمكنك النقر علي التالي وسوف تنتقل إلى الخطوة (اختر الفرع)

يمكنك تحديد فرع الأحوال المدنية الذي ترغب بحجز موعد، ومن ثم اضغط (اختيار) وسوف تنتقل إلى الخطوة 4 (اختيار موعد) حسب الوقت والتاريخ

تجديد بطاقة الهوية الوطنية

تجديد بطاقة الهوية الوطنية يمكنك تحديد الموعد إذا كان في غضون 7 أيام أو اكتب الموعد في المربع اعلي الجدول، بعد اختيار الموعد سيتم نقلك إلى الخطوة 5 (تأكيد الموعد) وسوف تجد الشروط لقراءتها

بعد تأكيد المعلومات قم بالضغط على (التأكيد على بيانات الموعد)، وهذا يعني انك قد أكملت الحجز

وبعد ذلك سيتم عرض تذكرة الحجز التي يمكنك طباعتها ومراجعة الفرع وشروط وأحكام الخدمة التي اخترتها.