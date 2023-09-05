الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية ومعرفة شروط ورسوم تجديد الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية، توفر وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني ابشر وزارة الداخلية كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد، وأيضا من الخدمات التي تقدمها الوزارة الاستعلام عن وافد هارب وغيرها وسوف نعرض لكم احد هذه الخدمات وهى استعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة برقم الإقامة بالمملكة، وقد كشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين حيث جاءت حسابات التكلفة لهذا العام 2019 بعد تطبيق الرسوم وفقاً للمقابل المالي لكل عامل وافد، وننشر لكم رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2019 في المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار التأشيرات والمدة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية

قم بزيارة موقع بوابة أبشر على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وابحث عن خدمة الاستعلام عن الإقامة.

ثم ادخل رقم الإقامة الخاص بك واتبعه بالرمز المرئي.

سوف تظهر لك صفحة بها بيانات إقامتك.

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440

ضمان دفع مخالفات المرور.

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد.

التأمين الصحي.

ضمان دفع الرسوم المطالب بها.

كيفية تجديد الإقامة

يتم عمل اجراء التحويل من قبل الهيئة المختصة.

قم بملي البيانات كاملة في الخانات المخصصة لها في استمارة تجديد الإقامة المختومة بختم المؤسسة.

يتم ادراج صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول، وأيضا تقديم أصل الإقامة أو الجواز وكارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.

اختيار كيفية تسديد تجديد رسوم الإقامة.

تسديد رسوم الإقامة من خلال مصرف الراجحي

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية وإدخال جميع البيانات الخاصة بك.

ثم اختيار المدفوعات الحكومية.

ثم اختيار خدمات المقيمين.

ثم اختيار تجديد اقامة.

ثم تعبئة البيانات الموضحة.

ستأتي بعد ذلك خطوه أخيرة وهى تعريف مبلغ رسوم الإقامة المراد تسديها مع إظهار الإقامة وعند سداد رسوم الإقامة عليك الضغط على كلمة الدفع.

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