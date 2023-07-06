اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

«الدروايش يقترب من الهبوط» .. الأهلي يهزم الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري

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«الدروايش يقترب من الهبوط» .. الأهلي يهزم الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز صعب على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 18 من منافسات الدوري...اقرأ المزيد...

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