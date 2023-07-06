اخبار الرياضه

ثلاثية النجوم تجهز سموحة لمواجهة إنبى فى الدورى 'ثلاثية النجوم تجهز سموحة لمواجهة إنبى فى الدورى'
موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى المصرى والقناة الناقلة
موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى المصرى والقناة الناقلة 'موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى المصرى والقناة الناقلة'
وكيل حمدى فتحى: كيروش أبلغ مسئولى الوكرة بأن اللاعب فى "حتة تانية"
وكيل حمدى فتحى: كيروش أبلغ مسئولى الوكرة بأن اللاعب فى "حتة تانية"...
«الدروايش يقترب من الهبوط» .. الأهلي يهزم الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز صعب على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 18 من منافسات الدوري...اقرأ المزيد...
المصرى يبدأ فى التواصل مع المدربين لتشكيل فريق الكرة النسائية
المصرى يبدأ فى التواصل مع المدربين لتشكيل فريق الكرة النسائية...