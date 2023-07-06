اخبار الرياضه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز صعب على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 18 من منافسات الدوري...اقرأ المزيد...

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