دوليو الاتحاد يحفزون سانتو قبل موقعة ضمك

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كما هو الحال للاعبي المنتخب السعودي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا وعبدالرحمن العبود وزكريا هوساوي وعوض الناشري الذين شاركوا في معسكر الأخضر في جدة تخلله مواجهتا بوليفيا وفنزويلا.
كما أكد المهاجم رمارينهو داسيلفا شفاءه التام وجاهزيته من خلال إظهار فاعليته بعودته للتدريبات الجماعية منذ يومين إلى ختامها أمس بعد أن تعرض للإصابة في الجولة الماضية، وذلك قبل التوقف بمناسبة إقامة المعسكرات واللقاءات الودية للمنتخبات بالتزامن مع أيام الفيفا.
في حين أن انضمام الثنائي هيلدر كوستا وعبدالرحمن العبود للتدريبات الجماعية جاء متأخرا مما يؤكد غيابهما عن مواجهة فريق ضمك.
وشدد سانتو على أهمية الحذر واتخاذ القرار الصحيح للاعبين المهددين بالإيقاف عن الجولة المقبلة ويتقدمهم اللاعب أحمد بامسعود والعائد من الإصابة عبدالرحمن العبود.
ويطمح الاتحاد إلى مواصلة الانتصارات والتمسك بالصدارة على حساب ضمك المنتشي بعد تغيير مدربه الكرواتي كريشمير ريزيتش.
وسيكون مدرب نادي الاتحاد، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، على موعد مع مدرب ضمك كوزمين كونترا الذي تولى الدفة الفنية للاتحاد في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن منصبه في يونيو 2022، ويحل محله سانتو.
وقاد كونترا الاتحاد في 30 مباراة عبر كل المسابقات، وفاز في 20 مواجهة، وتعادل 5 مرات، وخسر مثلها، وحضر التقني الروماني إلى تدريب ضمك في 6 مارس الماضي، بديلا عن المدرب الكرواتي، كريشمير ريزيتش، وخاض مع فريقه الجديد مباراتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حقق خلالهما الفوز على الطائي والباطن بنتيجة (3-1) و(1-0).
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