الارشيف / اخبار الرياضه

الهلال يتقدم على الفيحاء 1-0 في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في انهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الفيحاء بهدف نظيف في اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب مدينة المجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من دوري روشن السعودي.

 

إقرأ أيضًا..الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي خيالي لضم

 

وسجل هدف التقدم الأول للهلال المهاجم

النيجيرى اودين إيجالو في الدقيقة 46 من الوقت الإضافي للشوط الأول.

 

وبدأ رامون دياز المدير الفني للزعيم المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو. 

 

فيما جاء تشكيل الفيحاء كالاتى:


حراسة المرمى: فلاديمير ستويوكوفيش.

الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش.

الوسط: عبدالرحمن السفري، ريكاردو ريلر، محمد أبو سبعان، بندر ناصر. 

الهجوم: سلطان مندش، نواكايمي، باولينو.

 

 

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم اضغط هنا..

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا