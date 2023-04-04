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الاتحاد السعودي يتقدم بثنائية على ضمك في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق اتحاد جدة الشوط الأول من مباراته أمام ضمك متفوقا بهدف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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سجل برونو هنريكي هدف اتحاد جدة الأول في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر المباراة، ثم أضاف رومارينهو الهدف الثاني للنمور من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ويبحث اتحاد جدة بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو عن مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري السعودي خلال مباراة ضمك المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السهودي

برصيد 50 نقطة بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي ــ أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورونادو ــ برونو هنريكي

خط الهجوم: رومارينيو ــ عبد الرزاق حمدالله ــ هارون كمارا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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