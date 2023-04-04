شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على أسوان بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في التقدم على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق بنيامين بواتينج، بعد انتهاء أحداث الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة محتلا المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، في حين يتواجد سموحة بالمركز الـ11 برصيد 27 نقطة.