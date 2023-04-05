عبدالرحمن طلبة يتأهل إلى نصف النهائى من بطولة العالم للسلاح ويضمن ميدالية مصرية

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القاهرة - سامية سيد - حقق عبد الرحمن طلبة بطل منتخب مصر لشباب سلاح الشيش، الفوز في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري، ليتأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة ويضمن الحصول على ميدالية لمصر.

وقد تأهل البطل عبد الرحمن طلبة إلى الدور نصف النهائي من منافسات سلاح الشيش شباب بالبطولة عقب الفوز على بطل سلوفاكيا بنتيجة ”15-11” في الدور ربع النهائي.

وقد تأهل طلبة إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على بطل اليابان بنتيجة ”15-8” في دور الـ 16، كما قد تأهل إلى الدور الـ 16 عقب الفوز على بطل كازاخستان بنتيجة ”10-15”.

الجدير بالذكر أن قد نجح منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة في حصد فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية.

يذكر أن اللاعب أحمد هشام قد أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب المقامة في بلغاريا.

وتضم قائمة المنتخب المصري للناشئات كلًا من ”ملك حمزة، سلمى هاني، جنى إيهاب، ولوجين خالد”، بينما جاءت قائمة منتخب الناشئين كالتالي: ”عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار، يوسف فؤدة، عمرو شوقي، ومصطفى طاحون”.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري للمنتخبات أيمن غنيم وأخصائي التأهيل “للشباب” محمد الجمال وأخصائية التأهيل “للشابات” غادة عاطف.