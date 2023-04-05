شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حسام حسن مع لاعبى المصرى بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب نهاية مباراة الأمس بين المصري والزمالك والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، حرص حسام حسن المدير الفني للمصري على الاجتماع بلاعبيه مطالبا إياهم بغلق صفحة مباراة الزمالك تماما والتركيز التام في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود والتي تأتي بعد يومين فقط من مباراة الزمالك ، مؤكدًا للاعبيه أن جميع المباريات بالدوري تأتي على درجة واحدة من الأهمية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لمواجهة حرس الحدود في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها الجمعة، حيث مد المصري معسكره ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب.

وحقق النادي المصري فوزاً ثميناً على نادي الزمالك في مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد المصري الفوز الثالث على التوالي لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

من جانبه، تحدث حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فوز فريقه أمام فريق الزمالك، وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: خضنا مباراة صعبة وحققنا فوزا على فريق كبير مثل الزمالك رغم الغيابات التي نعاني منها، الهدف المبكر كان من الممكن أن يربك حساباتنا، وبداية المباراة كان في سلبية من لاعبينا، والتأخر بهدفين مقابل لا شيء أمر صعب مع فريق مثل الزمالك.

أضاف: الدور الثاني صعب والمباريات ليست سهلة، وأهم شئ أن نبتعد عن الصراع في مؤخرة الجدول وطموحي البقاء في الدوري مع المصري هذا الموسم، ومع احترامي الشديد للزمالك ولكن كنت أثق في شغلنا، والبداية الصعبة في بداية الموسم نعوضها بشكل أفضل.