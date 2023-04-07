شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تستضيف بطولة الجمهورية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو إقامة منافسات بطولة الجمهورية للباراكروجى والبارابومزا فى محافظة الفيوم نهاية الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقام المنافسات يومى 28 و29 أبريل الجارى بصالة نادى قارون بالفيوم.

وتأهل حكما التايكوندو محمد عادل ومى السيد إلى قائمة الحكام المرشحين لإدارة منافسات التايكوندو فى أولمبياد باريس 2024

وتم اختيارالثنائى بعد اجتيازهما معسكر انتقاء الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا والذي أقيم فى الجزائر خلال الفترة من 9 حتى 11 مارس الجارى والانضمام إلى قائمة الحكام الدوليين المرشحين للتحكيم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن جانبه قام مجلس بتقديم التهنئة إلى الحكمين، مع التمنى لهما بالتوفيق والظهور بأفضل مستوى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.