أبرزها مع الزمالك.. 3 مواجهات قوية لـ"يد وسلة وطائرة" الأهلى اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع فريق الزمالك فى ختام منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة فى الحادية عشرة والنصف مساءً، على صالة الشروق، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين فى ظل أهمية الفوز وتحقيق اللقب.

الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، يعقد محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء للتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣٢-٢٨ ثم تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة ٢٦-٢٥ قبل أن يفوز على سموحة بنتيجة ٣٣-٢٢؛ ثم فاز على البنك الأهلي بنتيجة ٢٩-٢٨.