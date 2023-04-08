باريس سان جيرمان في ضيافة نيس الليلة لاستعادة الثقة بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره نيس مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

إقرأ أيضًا..مبابي يهاجم باريس سان جيرمان لهذا السبب

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة وهو يسعي لتحقيق الفوز على نظيره فريق نيس وحصد الثلاث نثاط من أجل أستعادة الثقة وذلك بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة ، فيما يرغب نيس في استغلال تراجع مستوي psg من أجل تحقيق الإنتصار وخطف الثلاثة نقاط.

قائمة باريس سان جيرمان

كان كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان

أعلن قائمة فريقه لمباراة نيس والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: دوناروما – ريكو – ليتيلييه.

الدفاع: حكيمي – راموس – ماركينيوس – نونو مينديش – بيتشيبو – غاربي.

الوسط: فابيان رويز – دانيلو بيريرا – فيتينيا – سانشيز – سولير – إيميري – حسني.

الهجوم: ميسي – مبابي – إيكيتيكي.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا ..