شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2022_2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها.

يحتضن ملعب أنفيلد قمة كبرى ستجمع بين ليفربول وأرسنال، وذلك لحساب الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم ينجح "الريدز" في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في البريميرليغ، بينما انتصر أرسنال في آخر 7 مباريات وحافظ على صدارة المسابقة.

ملعب "أنفيلد" في السنوات الأخيرة عقدة للغانرز، فآخر فوز حققه هناك في الدوري الإنجليزي يعود لعام 2012، أي قبل 11 عامًا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تُنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن توجد مباراة ليفربول وأرسنال عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" المخصصة لمباريات البريميرليغ.

سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي، متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود"، أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

تقام مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد مساء الأحد الموافق 9 أبريل 2023 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.