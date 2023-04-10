شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد حكم مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المقاولون العرب بيانا رسميا يبدي من خلاله اعتراضه على قرارات حكم مباراة إنبي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز انبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

يبدي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح انزعاجه من الخطأ التحكيمي الواضح الذي ارتكبه حكم مباراة فريق المقاولون العرب أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 24 للدوري، محمد يوسف الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغراق وقتا طويلا في شرح الحالة التي أجمع كل من شاهدها على كونها ضربة جزاء ضد لاعب إنبي للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء واوضحتها كل كاميرات المباراة.

وإذ يبدي النادي دهشته من رفض الحكم لما شاهده بوضوح وتوصيات حكم تقنية الفيديو فإن المقاولون العرب سيتقدم بشكوى واحتجاج إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة وموجهة أيضا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة مطالبا بتفسير واضح لما حدث والكشف عن ما دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو وإعلانه على الرأي العام حتى يتم سماع ما تم في المحادثة بين الحكمين وهي طلبات منطقية ومشروعة لنادي المقاولون العرب وكل الأندية خاصة أن فريق المقاولون العرب راعى الجولة الماضية أمام بيراميدز ظروف أزمة اتحاد الكرة مع شركة تقنية الفيديو وتم احتساب ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة لفريق بيراميدز ومر الموقف بحجة عدم وجود التقنية.