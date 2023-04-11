شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون نهائى كأس مصر على مائدة طارق العشرى فى فاركو استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري المدير الفني لنادى فاركو على دراسة مباريات الاهلى المحلية والافريقية الأخيرة وعلى رأسها مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز للوقفو على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الأحمر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة.

اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس مصر بصافرة الحكم أمين عمر وبحضور أكثر من 10 آلاف مشجع.

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.