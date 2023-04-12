تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نابولي ضيفًا على نظيره ميلان، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، بالدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: ماريو روي، رحماني، مين جاي كيم، دي لورنزو.

في خط الوسط: لوبوتكا، زيلينسكي، فرانك أنجيسا.

في الهجوم: كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني، بوليتانو.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، كالابريا.

في خط الوسط: تونالى، إسماعيل بن ناصر،

رادي كرونيتش.

في الهجوم: رافائيل لياو، أوليفيه جيرو، براهيم دياز.

موعد مباراة ميلان ونابولي بربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة



ويلعب ميلان ونابولي، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر قناتها beIN Sports 2 HD Premium.

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