نابولي وميلان.. الأفضلية للأخير في تاريخ المواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا نابولي ونظيره ميلان، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، في اطار الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023، التى تجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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وتقابل فريق ميلان ضد نظيره نابولي في 171 مباراة، تمكن الروسونيري من تحقيق الفوز في 68 مواجهة، بينما لقي الهزيمة في 51 لقاء، وحسم التعادل بين الفريقين في 52 مباراة.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، كالابريا.

في خط الوسط: تونالى، إسماعيل بن ناصر، رادي كرونيتش.

في الهجوم: رافائيل لياو، أوليفيه جيرو، براهيم دياز.

تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في ربع نهائي

دوري الأبطال



في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: ماريو روي، رحماني، مين جاي كيم، دي لورنزو.

في خط الوسط: لوبوتكا، زيلينسكي، فرانك أنجيسا.

في الهجوم: كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني، بوليتانو.

موعد مباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ويلعب ميلان ونابولي، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر قناتها beIN Sports 2 HD Premium.

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