النصر السعودي يُمهل جارسيا فرصة أخيرة أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، على أعتاب الرحيل من القيادة الفنية للفريق، وذلك بعد تراجع المستوي في الفترة الأخيرة وإبتعاده عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية والمقربين من إدارة نادي النصر هناك إنقسام حول الاستغناء عن مدرب الفريق رودي جارسيا وأنها مسألة وقت.

كما أن مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي ستكون "مفصلية” وحاسمة لمصير المدرب الفرنسي في حال خسارته أو تعادله، ويلتقي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، مع فريق الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

ولن يتم الإعلان رسمياً إلا بعد الاستقرار على البديل، هذا وقد اتخذت العلاقة بين

المدرب الفرنسي رودي جارسيا وإدارة النصر منعطفاً جديداً بعد اتساع فارق الصدارة مع اتحاد جدة إلى 3 نقاط.

وكان النصر السعودي قد تعادل في الجولة الماضية مع الفيحاء في الدوري السعودي، ليتسع الفارق بينه وبين الإتحاد متصدر الترتيب إلي 3 نقاط.

يذكر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا خاض مع النصر السعودي 23 مباراة، فاز في 18، وتعادل في 5، وخسر 3 لقاءات، وودع كأس السوبر بالهزيمة أمام الاتحاد في نصف النهائي.

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