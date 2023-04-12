موعد مباراة غزل المحلة وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف غزل المحلة اليوم نظيره فيوتشر مساء اليوم الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد غزل المحلة معقل زعيم الفلاحين ضمن منافسات الأسبوع الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .

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موعد مباراة فيوتشر وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 من أبريل2023، في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربيةالسعودية .

ترتيب فيوتشر وغزل المحلة

يدخل فيوتشر مباراة غزل المحلة محتلا وصافة الدوري المصري برصيد 45 نقطة ، فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد

30 نقطة .

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، باسم على

خط الوسط: محمد رضا بوبو، مهند لاشين، كريم نيدفيد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، ناصر ماهر.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة فيوتشر وغزل المحلة

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة .

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