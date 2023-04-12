كريم بنزيما يملك سجل تهديفي مميز في تاريخ مواجهاته أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم ريال مدريد الإسباني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ملعب سانتياجو برنابيو.

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واصطدم ريال مدريد بنظيره تشيلسي للمرة الثانية على التوالي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي للدور نصف النهائي بعدما فاز في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4 بعد تألق المهاجم الفرنسي على المستوى التهديفي.

تاريخ مواجهات كريم بنزيما أمام تشيلسي

ويخوض كريم بنزيما مباراته الرسمية الخامسة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له مواجهة البلوز في 4 مباريات

سابقة جميعها مع ريال مدريد.

ولم يحقق بنزيما الفوز مع ريال مدريد على تشيلسي سوى في مباراة واحدة وتعادل في مثلها بينما خسر مباراتين.

ويمتلك المهاجم الفرنسي سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام تشيلسي بعدما هز شباكه بـ 5 أهداف في 4 مباريات.

وسجل بنزيما 3 أهداف "هاتريك" في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للموسم الماضي أمام تشيلسي، وقد ريال مدريد للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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