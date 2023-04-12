قمة ريال مدريد وتشيلسي ومواجهتان في الدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 12-4-2023، عدد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والبطولة العربية وكأس المغرب.

وتٌلعب اليوم مواجهة قوية بين ريال مدريد وتشيلسي ضمن لقاءات ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا.

كما تقام اليوم قمة إيطالية كبيرة بين ميلان ونابولي في نفس المرحلة من المسابقة الأوروبية.

وفي الدوري المصري، تلعب اليوم مواجهتان في إطار منافسات الجولة الـ25 الأولى بين فيوتشر وغزل المحلة والأخرى بين سيراميكا كليوباترا والداخلية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد أمام تشيلسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ميلان ضد نابولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

البطولة العربية

شباب الأردن أمام نواذيبو الموريتاني وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية.

الإتحاد الليبي ضد الجيش الملكي وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

إتحاد المنستيري أمام فحمان اليمني وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر، 12:30 بتوقيت السعودية.

الدوري المصري

فيوتشر أمام غزل المحلة وتنطلق المباراة في تمام 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة اون تايم سبورتس.

الداخلية ضد سيراميكا كليوباترا وتنطلق المباراة في تمام 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة اون تايم سبورتس2.

كأس المغرب

الرجاء أمام حسنية أغادير وتنطلق المباراة في تمام 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، 01:00 صباحا بتوقيت السعودية.

الوداد ضد اتحاد طنجة وتنطلق المباراة في تمام 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، 01:00 صباحا بتوقيت السعودية.