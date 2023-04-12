تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فاركو، في المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول

في خط الوسط: حمدى فتحى، اليو ديانج، مروان عطية

في الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسى تاو

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة

التاسعة والربع من مساء بعد غد الجمعة، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

وتذاع مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري العام المصري لنسخته الحالية 2022 ـ 2023، وتبث اللقاء عبر قناتها أون تايم سبورت 1.

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