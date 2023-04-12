المريخ السوداني يعقد إجتماع طارئ لحسم مصير ريكاردو مدرب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي المريخ السوداني إجتماع طارئ لمناقشة مصير المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، وذلك بعد تراجع مستوي الفريق في الفترة الأخيرة.

إقرأ أيضًا.. موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود المقبلة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تحسم إدارة نادي المريخ مصير المدرب البرازيلي، والإستعانة بمدرب محلي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان المريخ السوداني قد ودع مساء أمس الثلاثاء الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية المحترفة، وذلك بعد خسارته من فريق تشرين السوري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل

بمدينة جدة في إياب الدور الأول.

وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق السوداني البطولة أمام تشرين السوري، بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويعد خروج المريخ الصفعة الثانية التي يتلقاها في الفترة الأخيرة بعد خروج الفريق من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا