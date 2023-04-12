الإتحاد المنستيري يستضيف فحمان اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإتحاد المنستيري اليوم فحمان مساء اليوم الأربعاء على ملعب مصطفي بن جنات ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .

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حقق الإتحاد المنستيري الفوز على فحمان برباعية دون رد في مباراة الذهاب من البطولة العربية.

تشكيل الإتحاد المنستيري المتوقع أمام فحمان

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

الدفاع: صالح الحرابي - عامر العمراني - محمد الصغراوي - عصمان واتارا

الوسط: منذر القاسمي - عبد القادر بوطيش - حسام تقا

الهجوم: هيكل الشيخاوي - محمد أمين بوزيان

موعد مباراة الإتحاد المنستيري وفحمان

- بوبكر تراوري.

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة ، و12 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و1 صباحًا بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد المنستيري وفحمان

تذاع المباراة على قناة الوطنية 2 الناقل الحصري للمباراة الإتحاد المنستيري وفحمان.

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