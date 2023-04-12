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تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الهلال في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي النصر بنظيره الهلال، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023، التى تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل.

 

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام

خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، تاليسكا

خط الهجوم: كرستيانو رونالدو.

 

ترتيب الدوري السعودي..

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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