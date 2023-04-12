خوان كارلوس يضع شرطًا لرحيله عن الزمالك في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت الصحف الكولومبية مفاجة مدوية في عقد خوان كارلوس أوسويرو المدير الفني المنتظر للزمالك، والمرتقب وصوله خلال الساعات القادمة لقيادة الفريق.

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وكشفت صحف كولومبية عن وجود بند في عقد خوان كارلوس يسمح له بالرحيل عن الزمالك في حالة تلقيه عرض لقيادة منتخب كولومبيا.

حيث فجرت صحيفة الفوتبوليرو مفاجآة من خلال تقرير نشرته اليوم كشفت فيه أن خوان كارلوس وضع شرطًا أثناء الاتفاق مع الزمالك بأنه سيرحل فورًا عن نادي القلعة البيضاء في حال تلقى عرضا من منتخب الوطني.

وأكدت الصحيفة أن هذا البند هو شرط

معتاد من كارلوس مع الأندية التي أشرف على تدريبها خلال الفترة الماضية.

وبحسب إذاعة "Caracol Radio" الكولومبية أن مدة عقد خوان كارلوس أوسويرو بالتحديد ستكون 16 شهرًا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، جمعهما من 22 مباراة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل ف 6 وخسر مثلهما.

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