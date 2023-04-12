شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف تطورات حالة محمد شعبان بعد شمروخ مباراة أهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش، أن الحارس محمد شعبان سليم بعد إصابته بشمروخ من جماهير أهلى طرابلس الليبى خلال مباراة الفريقين بالبطولة العربية.

وقال مصدر بالجهاز الطبي للطلائع في تصريحات خاصة لليوم السابع: "محمد شعبان ذهب للمستشفى في سيارة الإسعاف وتم إجراء الإسعافات الأولية والاطمئنان عليه وتأكدت سلامته وسيعود مع البعثة اليوم للقاهرة".

وتعود اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليودع الطلائع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .