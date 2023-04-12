شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مؤمن زكريا ونجوم الكرة يحتفلون بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الكرة على الاحتفال بعيد ميلاد مؤمن زكريا نجم الأهلي و الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ونشر تهنئة له على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم زوجته و عدد من نجوم الكرة.

يحتفل اليوم الأربعاء مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 35، حيث أنه من مواليد 12 أبريل 1988.

بدا مؤمن زكريا مشوار ه الكروى فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام 2004 ، ولعب فيه لمدة "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى عهد حسام البدرى 2009/2010 فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.. ثم انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011 ، ثم رحل الى صفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانضم مؤمن زكريا لنادى الزمالك سبيل الإعارة فى عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

لعب مؤمن زكريا فى الاهلى 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد..وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

و شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

بطولات مؤمن زكريا كثيرة ، حيث حصد مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013و2014.. وفى الاهلى حصد 8 بطولات حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.