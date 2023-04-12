شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات نهائي دوري السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال عن تأهل الأهلى والاتحاد السكندرى إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الزمالك وسموحة على الترتيب.

وصعد الأهلى والزمالك لنهائي الدورى بعد الفوز فى أول 3 مواجهات من مباريات best of 5 فتغلب الاهلى على الزمالك و فاز الاتحاد السكندري على سموحة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي الدورى على لقب هذا الموسم بينما يلعب الزمالك مع سموحة على المركزين الثالث والرابع

وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، بنظام best of 5، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامة المباريات، ومن المقرر أن يتم إخطار الأندية بتفاصيل المباريات ومكان إقامتها