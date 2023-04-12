شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اقتراب هاني رمزي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وقرار ميكالي استبعاد 8 لاعبين من الأهلي وبيراميدز في معسكر أبريل المقبل للمنتخب الأولمبي.
وقال مصدر بالجهاز الطبي للطلائع في تصريحات خاصة لليوم السابع: "محمد شعبان ذهب للمستشفى في سيارة الإسعاف وتم إجراء الإسعافات الأولية والاطمئنان عليه وتأكدت سلامته وسيعود مع البعثة اليوم للقاهرة".
عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالمساهمة في تتويج فريقه بلقب كأس مصر رقم 38 ، باعتبار أنه ساهم في تتويج الأهلي باللقب بعد مرور 100 عام أول تتويج للفريق الأحمر بهذا اللقب وتحديد عام 1923.
وكتب كولر عبر حسابه على فيس بوك: "قبل ١٠٠ عام وبالتحديد في ١٠ ابريل ١٩٢٣ حصل الأهلي على أول ألقابه و بالأمس في ١٠ أبريل ٢٠٢٣ حصدنا كأس مصر للمرة ٣٨ في تاريخ النادي الكبير".
كولر يعيد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى أمام فاركو بالدوري
استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الاساسى في مباراة فاركو بالدوري، بعدما شارك اللاعب بديلا في مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر عقب إصابة زميله رامى ربيعة في الكتف وخروجه من اللقاء.
وينوى كولر الاعتماد على ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في دفاع الاهلى أمام فاركو، في ظل غموض موقف رامى ربيعة ومحمود متولى بسبب الإصابة.
رشح مسئولو اتحاد الكرة هاني رمزى لمنصب هام في الجبلاية، ضمن خطة تطوير المنظومة الكروية التي ينوى مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيقها في القريب العاجل.
واقترب هاني رمزي من شغل وظيفة المدير الفني للجبلاية، حيث يسعى الاتحاد للاستفادة من خبرات رمزى الاحترافية في إدارة ملف الإدارة الفنية لاتحاد الكرة، خاصة أن جميع المتطلبات من حيث الخبرة والمؤهلات الفنية والسن، تنطبق على لاعب الأهلي والمنتخب السابق.
استقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، على استبعاد 8 لاعبين من الأهلى وبيراميدز من معسكر أبريل الذي ينطلق يوم 27 من الشهر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.
وقرر المدرب البرازيلي استبعاد رباعي الأهلى حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، ورباعي بيراميدز يوسف نادر، عبد الرحمن جودة، محمود صابر، إبراهيم عادل.
يستعيد الجهاز الفني للزمالك،خدمات محمود شبانة، مدافع الفريق الأبيض، أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء غداً الخميس على استاد المكس بالإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد قائد الفريق خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.
وخرج السعيد مصابا بين شوطي المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بعدما تعرض للإصابة من التحام قوي مع مروان عطية.