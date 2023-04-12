شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين جهاز الأهلى ومحمد عبد المنعم قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى جلسة مع لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق للحديث عن مباراة بيراميدز التي شهدت طرد اللاعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه.

ويرغب كولر فيتصحيح مفاهيم محمد عبد المنعم بعد اللقطة الانفعالية التي تسببت في طرده وكادت تطيح بالاهلى خارج البطولة، كما سيحذر اللاعب من خطورة تكرارموقفه مجدداً في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يدرس كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق خلال مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة ومن أجل إراحة الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكلاً من ، محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.