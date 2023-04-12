شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة البطولة العربية ويصحح أخطاء لاعبيه استعدادا للبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون لصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها في المباريات المقبلة بالدوري.

وتعود اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليودع الطلائع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .