محمد نادى يشارك في تدريبات سموحة ويعلن جاهزيته لمواجهة الاتحاد بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - شارك محمد نادى لاعب وسط سموحة، في تدريبات الفريق السكندرى الجماعية بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان محمد نادى قد غاب عن سموحة في المباراتين الماضيتين أمام أسوان والتي انتهت بالتعادل 1/1، ومواجهة الداخلية التي حقق فيها الفريق السكندرى الفوز بأربعة أهداف لثلاثة، ليكون جاهزا لتدعيم صفوف سموحة في انتظار إشارة أحمد سامى المدير الفني.

وأظهر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، العين الحمراء للاعبى سموحة وحذرهم من التراخى والتهاون فى المباريات قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وهدد أحمد سامى بإحالة العديد من اللاعبين لدكة البدلاء بعدما ظهر التهاون من بعض اللاعبين أمام الداخلية، والتى كان الفريق متقدما بفارق 3 أهداف وكاد أن يخرج متعادلا فى المباراة.

من جانبه، صرف فرج عامر رئيس نادي سموحة، مكافأة الفوز على الداخلية للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، وطلب فرج عامر من اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز على الاتحاد الاقتراب من المربع الذهبى، حيث أكد لهم أن الفارق أصبح بسيطا وأن مباراة الاتحاد تعد بست نقاط خاصة أن زعيم الثغر متقدم على سموحة في النقاط.

ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.