شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. الزمالك يتوج بلقب كأس حب مصر على حساب الأهلى 1986 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد القاهرة الدولى كان شاهدا على تتويج الزمالك بلقب كأس الصداقة المصرية أو كأس حب مصر، وهى بطولة كرة قدم نظمت موسم 1986 من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

أقيمت كأس حب مصر مرة واحدة فقط وفاز نادى الزمالك باللقب الأول والأخير على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله جمال عبد الحميد فى شباك أحمد شوبير حارس الأهلى بالدقيقة 82.

وقام الغزال الأسمر إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل برفع كاس الصداقة المصرية بعد حسم المباراة النهائية امام النادى الاهلي.

ويمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول افريقيا أو فى مختلف الدول العربية، ويعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكاس أو دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم.