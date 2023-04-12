شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطلائع تصل القاهرة وتخوض تدريب إستشفائى استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للقاهرة منذ قليل عائدة من ليبيا بعد خوض مباراة أهلى طرابلس بالبطولة العربية ، وتوجهت البعثة لمقر النادى مباشرة لخوض مران إستشفائى استعداداً لمباراة البنك الاهلى.

ويستعد عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون لصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها في المباريات المقبلة بالدوري.

وعادت بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليودع الطلائع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.