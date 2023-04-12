قدّم عرضاً بـ100 مليون.. النصر السعودي يخطط للمِّ شمل مورينيو ورونالدو 

المنامة - ياسر ابراهيم - يخطط نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، لإعادة لم شمل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمواطنه جوزيه مورينيو.

ويسعى النصر للتعاقد مع مورينيو في الصيف المقبل، ليكون المدرب الدائم لـ"العالمي"، في الموسم الجديد، وفق ما ذكرته صحيفة as الإسبانية.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن النصر قدّم عرضاً مالياً مذهلاً الـ"السبيشل ون"؛ من أجل إغرائه بقبول المهمة.

ويتضمن عرض النصر حصول مورينيو على مبلغ 100 مليون يورو، موزعة على موسمين، وهي مدة العقد المقدم للمدرب البرتغالي.

وفكر النصر في التعاقد مع مورينيو في الوقت الراهن، لكن التزام المدرب البرتغالي مع روما، خاصة مع اقتراب الموسم الكروي (2022-2023) من نهايته، عقّد إتمام الصفقة.

ويحتل روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وينافس بقوة على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل (2023-2024).

كما تنتظر فريق العاصمة الإيطالية مباراتان هامتان ضد فينورد روتردام الهولندي، في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك يومي 13 و20 أبريل/نيسان 2023، ذهاباً في روتردام، وإياباً في روما.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، أبدى مورينيو، الذي يرتبط بعقد مع روما حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2024، رغبته في إكمال الموسم مع الفريق الإيطالي، وفق "آس".

وسبق أن درّب مورينيو، كريستيانو رونالدو عندما اجتمع الثنائي في ريال مدريد، في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، قبل أن يعود "السبيشل ون" إلى تشيلسي.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه صحيفة عكاظ السعودية، أن إدارة النصر قررت الاستغناء عن غارسيا، بسبب سوء النتائج.

وسقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء يوم الأحد 9 أبريل/نيسان 2023، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من دوري "روشن" السعودي، ليتوسع الفارق بين "العالمي" ونظيره اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط، قبل 7 جولات من النهاية.

وأكدت الصحيفة السعودية أنه سيتم الإعلان عن القرار من قبل إدارة النصر خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يكون البديل حالياً هو الفرنسي إيفو ميليتش، مدرب فريق الشباب في النصر.

وما زالت المملكة العربية السعودية ملتزمة بسياسة استقطاب كبار نجوم ومدربي كرة القدم إلى مسابقاتها المحلية "وفق آس"، والتي بدأت بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2023.

وأشارت إلى وجود عرض من الهلال، غريم النصر، من أجل ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل 400 مليون يورو سنوياً.

المصدر: الصحافة الاسبانية