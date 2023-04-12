شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة النحاس مع لاعبى الطلائع بعد وداع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه عقب وداع الفريق لمنافسات البطولة العربية لصالح أهلي طرابلس الليبي.

وتحدث النحاس خلال الجلسة عن أخطاء اللاعبين خلال مباراتي الذهاب والاياب مشددا علي ضرورة عدم تكرارها ومطالبا اللاعبين بالتركيز في مباريات الدوري لتصحيح مسار الفريق .

وشدد النحاس علي لاعبيه ضرورة مشاهدة مباراتى اهلي طرابلس للتعرف علي اخطاؤهم التي كلفتهم الخروج من المسابقة.

ووصلت بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للقاهرة اليوم الأربعاء عائدة من ليبيا بعد خوض مباراة أهلى طرابلس بالبطولة العربية ، وتوجهت البعثة لمقر النادى مباشرة لخوض مران إستشفائى استعداداً لمباراة البنك الاهلى.

ويستعد عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون لصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها في المباريات المقبلة بالدوري.

وعادت بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليودع الطلائع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.