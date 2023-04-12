أحمد ياسر ريان يغيب عن الملاعب 6 أسابيع بسبب جراجة الركبة

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية، أدت لاستبعاده من تشكيلة فريقه فى مواجهة الداخلية المقرر لها اليوم .

وكشف الدكتور فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا كليوباترا، أن أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة في الركبة، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ويغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وأوضح أن محمد توني لاعب خط وسط سيراميكا أصيب بكدمة في العضلة الأمامية، ويغيب فترة تصل إلى أسبوع قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع الداخلية مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.