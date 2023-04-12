شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد
الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد.
الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت.
الهجوم: مصطفى فوزي.
دكة البدلاء: محمود الغرباوي - كيليتشي شيميزين - محمد رمضان - فانوم ألفريد - وليد مصطفى - كريستوفر جوهان - حسين رجب عبد المحسن - أحمد رشيد - عبد الرحمن البانوبي.
وحاول عبد العال إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي عانوا منها عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من سموحة، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز ونجح في العودة بالشوط الثاني بعد التأخر برباعية في الشوط الأول.
في المقابل يسعى معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا، لكسر حالة التعادلات التي لازم الفريق في أخر 4 مباريات، حيث تعادل مع أسوان مؤخرا وقبله تعادل مع الإسماعيلي والمقاولون وحرس الحدود وهي النتائج التي ساهمت في تراجع ترتيب الفريق رغم تفادى الخسارة.