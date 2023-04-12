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علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة سيراميكا بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه أمام نظيره سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الممتاز هذا الموسم.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد

 

الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد.

 

الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت.

 

الهجوم: مصطفى فوزي.

 

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - كيليتشي شيميزين - محمد رمضان - فانوم ألفريد - وليد مصطفى - كريستوفر جوهان - حسين رجب عبد المحسن - أحمد رشيد - عبد الرحمن البانوبي.

 

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.

 

وحاول عبد العال إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي عانوا منها عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من سموحة، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز ونجح في العودة بالشوط الثاني بعد التأخر برباعية في الشوط الأول.

 

في المقابل يسعى معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا، لكسر حالة التعادلات التي لازم الفريق في أخر 4 مباريات، حيث تعادل مع أسوان مؤخرا وقبله تعادل مع الإسماعيلي والمقاولون وحرس الحدود وهي النتائج التي ساهمت في تراجع ترتيب الفريق رغم تفادى الخسارة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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