شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفرض التعادل السلبى على سيراميكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض فريق الداخلية نتيجة التعادل السلبي على نظيره سيراميكا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى محمد بسام، وخط الدفاع محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، وخط الوسط محمد عادل - محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، وخط الهجوم جابريل شيكودي. وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد، وفي الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت، وفي الهجوم: مصطفى فوزي.

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.