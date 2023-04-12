شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش ومصر تضمن 9 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح الثلاثي المصري نور الشربيني، هانيا الحمامي، ومروان الشوربجي في التأهل إلى دور ربع النهائي خلال المباريات التي أقيمت اليوم، ليلحقوا بزملائهم الذين تأهلوا خلال منافسات الأمس وهم: علي فرج، نوران جوهر، طارق مؤمن، روان العربي، مازن هشام وكريم عبد الجواد، لتحجز مصر بذلك 9 مقاعد كاملة فى ربع نهائى البطولة بمنافسات الرجال والسيدات.

وجاءت نتائج المصريين خلال منافسات اليوم كالتالي:

- فوز نور الشربيني على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيحة 3-1، في مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8, 11-2.

- فوز هانيا الحمامي على الويلزية إيميلي وايت لوك بنتيحة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 11-4.

- هزيمة سلمى هاني أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.

- فوز مروان الشوربجي على مواطنه يوسف سليمان بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-8.