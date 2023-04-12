شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فيوتشر والمحلة فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وفيوتشر بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين وحاول كل فريق مباغتة المنافس وإحراز هدف مبكر، إلا أن التكتل الدفاعي أمام المرمى جعل اللعب ينحصر في منتصف الملعب لفترات طويلة من أحداث الشوط.

حاول فريق فيوتشر خطف هدف التقدم عن طريق أحمد رفعت قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن محاولته الأخيرة انتهت خارج المرمى لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد جابر، إيهاب سمير، معاذ الحناوى، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد الشيخ، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، أحمد النادرى.

الهجوم: كريم مصطفى، تشارلز باسى .

الاحتياطى: أحمد رضا، السيد الشبراوى، إبراهيما كونيه، عمرو شعبان، طارق سامى، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل أوروك، مصطفى أسامة.

فيما بدأ فريق فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان.

خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي - أحمد رفعت.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد يحيى وهشام عادل وطارق طه ومهند لاشين ومحمود شعبان وعمر السعيد وعلي زعزع وباباتوندي بيلو وأحمد عاطف.