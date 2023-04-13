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التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد -  

جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، وخط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، وخط الهجوم:  جابريل شيكودي".

 

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد، وفي الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت، وفي الهجوم: مصطفى فوزي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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