شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، وخط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، وخط الهجوم: جابريل شيكودي".

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد، وفي الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت، وفي الهجوم: مصطفى فوزي.