شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتسلم التقرير الفنى للاعبى الزمالك قبل بدء مهمته مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، بعد وصوله إلى القاهرة، منذ قليل استعداداً لتولى تدريب الفريق، خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ومن المقرر أن يطلع أوسوريو على التقرير الفني للاعبى الفريق الأبيض غداً الخميس للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية.

ووصل منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ.

على مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.