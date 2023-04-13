شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتي اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، عقب إحرازه هدفين في مباراة فاركو والاتحاد السكندري الأخيرة بالدورى.
وأقيمت اليوم الأربعاء مباراتين في الدوري، لم يتأثر بهما جدول ترتيب الهدافين، حيث شهدتا تسجيل هدف واحد جاء في فوز فيوتشر على المحلة بهدف دون رد، بينما يتجمد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز العاشر.
وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، أحرز هدف المباراة غنام محمد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
ونجح غنام محمد في تسجيل هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وسجل غزل المحلة هدف التعادل في الدقيقة 86 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على كوني، وعقب اللجوء لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بتفوق الضيوف بهدف دون رد.
وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالي:
مابولولو الاتحاد السكندري 11
احمد الشيخ غزل المحلة 10
رزقي حمرون فاركو 8
رفيق كابو إنبي 8
أحمد سيد زيزو الزمالك 8
رمضان صبحي بيراميدز 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 7
بنيامين بواتينج سموحة 6
جون أوكولي المقاولون 6
حسام حسن سموحة 6
محمد شريف الأهلي 6
محمد حمدي بيراميدز 6
كريم بامبو البنك الأهلي 6
سمير فكرى الداخلية 6