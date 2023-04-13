شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود.. غياب شيكابالا ومحمود شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمرو السيسى ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.