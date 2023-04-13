طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية.. ونزلة برد تبعد بيرسي تاو عن المران

القاهرة - سامية سيد - اكتفى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن السولية تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أثناء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح أبو عبلة أن السولية بدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بجلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة.

كما غاب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن تاو غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد، وفضل الجهاز الطبي والفني منح اللاعب راحة من التدريبات.

يذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.