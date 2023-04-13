شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها خضوع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لاختبار طبي قبل مباراة فاركو، ووصول بعثة طلائع الجيش الي مصر عقب التعادل مع أهلي طرابلس أمس.

الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو يصل القاهرة استعدادا لتولى قيادة الزمالك

وصل منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي مهام عمله بشكل رسمي في القلعة البيضاء.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 2015 كما تولى قيادة منتخب المكسيك وباراجواي.

الجمل يختار 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى غدا

أختار حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الفحص الطبى يحدد موقف عبد القادر من موقعة فاركو بالدورى

يخضع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فريقه ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

بعثة الطلائع تصل القاهرة وتخوض تدريب إستشفائى استعدادا للبنك الأهلى

وصلت بعثة فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للقاهرة منذ قليل عائدة من ليبيا بعد خوض مباراة أهلى طرابلس بالبطولة العربية ، وتوجهت البعثة لمقر النادى مباشرة لخوض مران إستشفائى استعداداً لمباراة البنك الاهلى.

أحمد سامى يحذر مدافعى سموحة من خطورة هداف الدورى قبل مواجهة الاتحاد

حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مدافعى نادى سموحة من خطورة الأنجولى مابولولو مهاجم نادى الاتحاد السكندرى قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم القاهرة 2023 فى مؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين مؤتمرًا صحفيا الإثنين 17 ابريل للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2032 خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل المقبل وذلك بأحد الفنادق .

فيوتشر يكشف موعد عودة محمد فاروق إلى الملاعب

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، أن محمد فاروق لاعب وسط الفريق، يؤدي برنامج تأهيلي خاص في الفترة الحالية للتعافي من إصابة الركبة والعودة للمشاركة مع الفريق.

وأكد السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن فاروق سيعود إلى المشاركة في المباريات خلال 12 يوماً، مضيفاً أن عمر كمال عبد الواحد أيضاً يسير بخطى منتظمة في برنامجه التأهيلي وسيعود خلال أسبوعين.

جلسة مرتقبة بين جهاز الأهلى ومحمد عبد المنعم قبل مران اليوم

يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى جلسة مع لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق للحديث عن مباراة بيراميدز التي شهدت طرد اللاعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر للمرة 38 في تاريخه.

شريف رضا يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة مع سموحة أمام الاتحاد

يخضع شريف رضا مدافع نادى سموحة، لاختبار طبى اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جهاز الأهلى يبدأ استكشاف فاركو قبل موقعة الدورى

بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى مشاهدة مباريات فاركو فى الدورى المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

الطلائع يكشف تطورات حالة محمد شعبان بعد شمروخ مباراة أهلى طرابلس

كشف الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش، أن الحارس محمد شعبان سليم بعد إصابته بشمروخ من جماهير أهلى طرابلس الليبى خلال مباراة الفريقين بالبطولة العربية.