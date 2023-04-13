مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، رسالة بشأن ضرورة مساندة الفريق ومدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

كان أوسوريو قد وصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء استعداداً لبدء مهام عمله مع النادي عقب مباراة حرس الحدود التي تقام الخميس ف يالدوري.

وقال مرتضى عبر "فيسبوك": "يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد ."

وأضاف: "وصل الليلة منذ قليل الي أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أورسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الاسبق لمنتخب اورجواي ليتسلم من بعد غد الجمعة مسئولية الفريق الأول لنادي الزمالك نتمني له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله ."